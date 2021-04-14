

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17 أبريل 2021 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 17 أبريل 2021

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم السبت 17 أبريل2021، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



وتراوح سعر الطماطم من 1.25: 2.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس من 1.25: 2.7 جنيه للكيلو، وسعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الكوسة 2: 5 جنيه للكيلو.



وتراوح سعر الفاصوليا بين 5: 8 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان بلدي من 2: 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الباذنجان الرومي من 2: 5 جنيه للكيلو ، والباذنجان الأبيض من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو.

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وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 3.5: 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 3.5: 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو ، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو.وتراوح سعر الملوخية بين 5: 7 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 3: 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2.5: 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو.وسجل سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو، والبنجر من 2: 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10: 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7: 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 لواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فى سوق العبور، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 - 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2- 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7- 10 جنيهات للكيلو.وسجل سعر اليوسفى من 4 - 7 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 - 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.وتراوح سعر التفاح الأمريكى من 17 - 23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13- 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 -14 جنيها للكيلو.وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو، وسعر البلح شامية من 6 -8 جنيهات للكيلو، وسعر البلح الأبريمى من 4.5 - 6.5 جنيه للكيلو، وسعر البلح المركابى من 5 - 11 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأبيض غزال من 7 - 17 جنيها، وسعر البلح الوردة من 8- 18 جنيها للكيلو، وسعر البلح البرتموتة من 8 - 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الأسوانى من 6 - 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8- 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8 - 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح قرن الغزال من 20 - 30 جنيها للكيلو.وتراوح سعر الفراولة بين 4 - 7 جنيهات للكيلو، وسعر الرمان من 7 - 11 جنيها للكيلو، وسعر الجوافة من 4 - 7 جنيهات للكيلو، وسعر الكنتالوب من 3 - 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32 - 40 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة، وسعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة.وسجل سعر الخوخ البلدى العرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو، وسعر الأناناس 35 جنيها للكيلو، وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو.وسعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.