

الصاروخ الروسي متعدد الاستخدام يزوّد بعجلات وزلاجات الصاروخ الروسي متعدد الاستخدام يزوّد بعجلات وزلاجات

تزود المرحلة الأولى للصاروخ الروسي الواعد متعدد الاستخدام بعجلات وزلاجات.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس مكتب التصاميم التجريبية في معهد "سنييماش" الروسي، بوريس ساتوفسكي قوله:" إننا اقترحنا أن يهبط الصاروخ بعد انفصاله عن مرحلته الثانية في ظروف طارئة في مطار ترابي. لذلك سنزوده بأجهزة يمكن استبدالها حسب ظروف الهبوط. وفي حال هبوط الصاروخ في مطار ممتاز ذي مدرج خرساني ستستخدم العجلات. ولدى هبوطه في مطار ترابي أو على الأرض سيستخدم زلاجات، كما تستخدمها المروحيات".



يذكر أن وكالة "نوفوستي" كانت قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن مكتب "أليكسي إيسايف" الروسي للتصاميم الكيميائية باشر بتصنيع نموذج استعراضي من المحرك العامل بالغاز المسال سيستخدمه صاروخ "كريلو إس في" الخفيف متعدد الاستخدام.

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ويشبه تصميم الصاروخ شكل "بايكال" المجنح متعدد الاستخدام الذي عمل على تصميمه مركز "خرونيتشيف". ويبلغ طول الصاروخ 6 أمتار، قطره 0.8 متر.ويجري العمل على تصميمه بدعم من مؤسسة البحوث المستقبلية الروسية الواعدة.وبمقدور الصاروخ الجديد أن ينقل إلى مدار الأرض المنخفض 8.5 طن من الحمولة.ورفض مكتب التصاميم إمكانية هبوط الصاروخ على منصة بحرية، مع العلم أن أقرب بحر من مطار "فوستوتشني" الذي سينطلق منه الصاروخ متعدد الاستخدام هو بحر أخوتسك في شرق روسيا والذي يتميز بتموج شديد يمنع أي صاروخ من الهبوط برفق على منصة بحرية.يذكر أن الصاروخ الجديد يجب أن يحل محل صاروخ "سويوز - 2" بعد عام 2026.