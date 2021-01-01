الصاروخ الروسي متعدد الاستخدام يزوّد بعجلات وزلاجات

تزود المرحلة الأولى للصاروخ الروسي الواعد متعدد الاستخدام بعجلات وزلاجات.
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن رئيس مكتب التصاميم التجريبية في معهد "سنييماش" الروسي، بوريس ساتوفسكي قوله:" إننا اقترحنا أن يهبط الصاروخ بعد انفصاله عن مرحلته الثانية في ظروف طارئة في مطار ترابي. لذلك سنزوده بأجهزة يمكن استبدالها حسب ظروف الهبوط. وفي حال هبوط الصاروخ في مطار ممتاز ذي مدرج خرساني ستستخدم العجلات. ولدى هبوطه في مطار ترابي أو على الأرض سيستخدم زلاجات، كما تستخدمها المروحيات".
يذكر أن وكالة "نوفوستي" كانت قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن مكتب "أليكسي إيسايف" الروسي للتصاميم الكيميائية باشر بتصنيع نموذج استعراضي من المحرك العامل بالغاز المسال سيستخدمه صاروخ "كريلو إس في" الخفيف متعدد الاستخدام.
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