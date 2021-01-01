دراسة جديدة تكشف مشروبات ومأكولات تسبب التهابات المعدة

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دراسة جديدة تكشف مشروبات ومأكولات تسبب التهابات المعدة

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من العلماء في قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في جامعة غرونينغن ومركزها الطبي في هولندا عن أنواع من المشروبات تسبب التهابات في المعدة.

وقام العلماء معدو الدراسة بتقييم الأنظمة الغذائية لـ1425 فردا يتوافقون مع واحدة من 4 مجموعات تشخيصية: عامة الناس، ومجموعة من مرضى القولون العصبي، ومجموعة مصابة بالتهاب القولون التقرحي، ومجموعة أخرى مصابة بمرض كرون، وهي الأمراض الثلاثة التي تؤثر على الأمعاء الغليظة.

وبالنظر إلى أنماط النظام الغذائي لهؤلاء الأفراد، فقد وجد الباحثون أن "الأطعمة المصنعة والأطعمة المشتقة من الحيوانات كانت مرتبطة باستمرار بوفرة أكبر" من المجموعات الميكروبية التي تسبب التهابا في ميكروبيوم الأمعاء.
وخلص الباحثون إلى أن "تجنب المشروبات الكحولية القوية واللحوم عالية الدسم المصنعة والمشروبات الغازية قادرة على منع العمليات الالتهابية المعوية عبر ميكروبيوم الأمعاء".

بعبارة أخرى، فقد تم ربط المشروبات الكحولية والمشروبات المليئة بالسكر مثل الصودا بالتغيرات في القناة الهضمية التي تتميز بالتهاب يؤدي إلى مشاكل وأمراض البطن، ويؤكد معدو الدراسة أنه من خلال إبقاء هذه الأطعمة خارج نظامك الغذائي، قد تتمكن من تقليل الإصابة بالتهاب الأمعاء.

وفي المقابل تنصح الدراسة مرضى الأمعاء الالتهابية بتناول المزيد من الخضروات والبقوليات والحبوب والمكسرات والأسماك والأطعمة النباتية الأخرى، لأنها قد تساعد في تنظيم ميكروبيوم الأمعاء ومن المحتمل أن تمنع الالتهاب.

المصدر: سبوتنيك

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