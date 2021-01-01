بـ 5 حلول فعالة.. علاج قشرة الشعر بالأدوية



علاج قشرة الشعر بالأدوية علاج قشرة الشعر بالأدوية

يمكن السيطرة علاج قشرة الشعر بالادوية، ولكن عليك تجربة التنظيف اليومي بشامبو لطيف لتقليل تراكُم الزيوت وخلايا الجلد، وإذا لم يُساعِدْ ذلك، فحاوِلِ استخدام شامبو طبي لقشرة الرأس.







علاج قشرة الشعر بالأدوية



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ربما تحتاج إلى تجربة أكثر من نوع شامبو لـ علاج قشرة الشعر بالادوية حتى تكتشف روتين العناية بالشعر المناسب لك، ومن المُحتمَل أن تحتاج إلى تكرار العلاج أو استخدامه لمدة طويلة.وفي حالة إصابتكَ بحكة أو لسعة أو احمرار أو حرق بسبب أي منتج، توقَّفْ عن استخدامه. وفي حالة إصابتكَ بأعراض جانبية، مثل: الطفح الجلدي أو صعوبة في التنفُّس فعليك باللجوء إلى طبيب الجدية.اقرأ أيضا | أسباب ظهور قشرة الرأس مع تغير الفصول.. وطرق علاجها نهائياويُمكنكَ اتخاذ خطوات لتقليل خطر تطوُّر قشرة الشعر بجانب استخدام علاج شرة الشعر بالادوية، ومن ابرزها:1- السيطرة على الضغوط :وتُؤثِّر الضغوط على حالتكَ الصحية العامة؛ مما يجعلكَ عرضة للإصابة بعدد من الحالات والأمراض. يُمكن أن تُساعد حتى على تحفيز الإصابة بالقشرة، أو تَزيد من حدة الأعراض الحالية.2- اتَّباع نظامًا غذائيًّا صحيًّا :وعليك باتباع نظام غذائي صحي لجانب علاج قشرة الشعر بالأدوية، وتناول قدرًا كافيًا من الزنك، وفيتامينات B، وأنواع معيَّنة من الدهوم التي تُساعد على منع ظهور القشرة.3- اغسلْ شعركَ بالشامبو :وإذا كانت فروة رأسكَ دهنية، فقد يُساعد غَسْل الشعر يوميًّا بالشامبو على منع وعلاج قشرة الرأس بالادوية. قُمْ بتدليك فروة رأسكَ برفق لتفكيك رقائق القشرة. اشطُفْ شعركَ جيدًا.4- تعرَّضْ قليلًا للشمس :وقد تكون أشعة الشمس مفيدة للسيطرة على القشرة. ولكن نظرًا لأن التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية قد يُتلِف بشرتكَ، ويَزيد من خطر الإصابة بالسرطان. بدلًا من ذلك، اقضِ بعضًا من وقتكَ في الهواء الطلق. واحرصْ على وضع واقٍ من أشعة الشمس على وجهكَ وجسمك.5- قَلِّلْ من استخدام منتجات تصفيف الشعر :و يُمكن أن تتراكم منتجات تصفيف الشعر على شعركَ فروة رأسكَ؛ مما يجعلها أكثر دهنية، وعليك الامتناع عن استخدامها خلال علاج قشرة الشعر بالادوية.