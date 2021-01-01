للنساء.. تعرفي على أفضل وسائل منع الحمل الآمنة



وسائل منع الحمل وسائل منع الحمل

تبحث السيدات دائما على وسائل منع الحمل الآمنة، من خلال متابعتها مع الطبيب، وتهدف وسائل منع الحمل إلى محاولة منع حدوث الحمل من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ووقف إنتاج البيض، ووقف لصق الحيوانات المنوية والبويضة (البويضة الملقحة) على بطانة الرحم.





وسائل منع الحمل الآمنة





وهناك العديد من وسائل منع الحمل الآمنة والتي صرح بها الأطباء، ويمكن به ضمان عدم حدوث الحمل إن تم الالتزام بالتعليمات التالية لكل وسيلة منهم.

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1- الامتناعالامتناع عن ممارسة الجنس هو احد وسائل منع الحمل الآمنة لتحديد النسل يمكن تعريفها بطرق مختلفة ولا تشمل الجماع على الإطلاق لعدم الإيلاج المهبلي، وهي الطريقة الوحيدة لتفادي الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بنسبة 100٪، والامتناع عن ممارسة الجنس آمن وفعال وله العديد من الفوائد؛ ولا توجد آثار جانبية وهو مجاني.2- حقن منع الحمليُعطى DepoProvera كل 3 أشهر، وهو شكل من أشكال وسائل منع الحمل الآمنة تحديد النسل عن طريق الحقن يستخدم هرمون البروجستين لمنع الحمل، وعند استخدامها بشكل صحيح ، فهذه طريقة فعالة للغاية لتحديد النسل حيث يعاني أقل من 1 % من النساء من حمل غير مقصود.وتشمل فوائد تحديد النسل عن طريق الحقن سلامته وراحته ، والوقاية من سرطان الرحم ، والسلامة مع الرضاعة الطبيعية ، ونقص الأستروجين.3- الطرق الهرمونيةيمكن إعطاء وسائل منع الحمل الآمنة الهرمونية بعدة طرق ، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة الرحمية والحلقات المهبلية.وتشمل المخاطر المرتبطة وسائل منع الحمل الهرمونية النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة.تكون هذه المخاطر أعلى لدى بعض النساء ، بما في ذلك النساء:- أكبر من 35 عاما- زيادة الوزن- لديهم تاريخ من بعض اضطرابات تخثر الدم الموروثة- ضغط دم مرتفع- ارتفاع نسبة الكوليسترول- المدخنات