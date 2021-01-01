كل ما تريد معرفته عن سرطان الحنجرة



سرطان الحنجرة سرطان الحنجرة

يحتفي العالم في 16 من إبريل من كل عام، باليوم العالمي للصوت، وفي تلك المناسبة فإن سرطان الحنجرة هو نوع من السرطان يصيب الحنجرة (صندوق الصوت).



الحنجرة هي جزء من الحلق يوجد عند مدخل القصبة الهوائية، ويلعب دورًا مهمًا في مساعدتك على التنفس والتحدث.



كما أن هناك أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة بسرطان الحنجرة كل عام.

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هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وهي أكثر شيوعًا عند الرجال أكثر من النساء.أعراض سرطان الحنجرةتشمل الأعراض الرئيسية لـ سرطان الحنجرة ما يلي:تغيير في صوتك، مثل صوت أجشألم عند البلع أو صعوبة في البلعكتلة أو تورم في رقبتكسعال طويل الأمدالتهاب الحلق المستمر أو وجع الأذنفي الحالات الشديدة، صعوبة في التنفسقد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من رائحة الفم الكريهة، أو ضيق التنفس، أو ضجيج الصفير عند التنفس، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو التعب (التعب الشديد).والعلاجات الرئيسية لسرطان الحنجرة هي العلاج الإشعاعي والجراحة والعلاج الكيميائي .غالبًا ما يمكن للعلاج الإشعاعي أو الجراحة لإزالة الخلايا السرطانية من الحنجرة علاج سرطان الحنجرة إذا تم تشخيصه مبكرًا.إذا كان السرطان متقدمًا، فيمكن استخدام مزيج من الجراحة لإزالة جزء أو كل الحنجرة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.إذا خضعت لعملية جراحية لإزالة حنجرتك، فلن تكن قادرًا على التحدث أو التنفس بالطريقة المعتادة، وسوف تتنفس من خلال ثقب دائم في رقبتك (فغرة) وستحتاج إلى علاج إضافي للمساعدة في استعادة صوتك.