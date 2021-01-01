أطعمة تمنع العطش في رمضان.. تعرف عليها



العطش في رمضان العطش في رمضان

يبحث الصائمون عن أطعمة تمنع العطش في رمضان، بالأخص مع دخول فصل الصيف، وهناك مجموعة أطعمة تمنع العطش في رمضان بشكل كبير، وهو ما نعرض له في السطور التالية.







أطعمة تسبب العطش



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هناك بعض الأطعمة تسبب العطش يجب ان نتجنبها في شهر رمضان، وذلك حتى لا نشعر بالعطش الشديد خصوصا مع التعرض لأشعة الشمس والحرارة العالية.وكشفت العديد من الدراسات أن هناك أطعمة تسبب العطش، ومن أبرزها: المخللات والزيتون والأسماك المملحة وكذلك تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من البهارات تزيد من الشعور بالعطش.وافادت الدراسات، ان استهلاك الأطعمة المملحة وبعض أطعمة تسبب العطش يزيد من فرص حموضة المعدة وبالتالي يزيد حاجة الجسم لمعالجة السوائل ويزيد الشعور بالعطش.لذا يجب يجب أن تتجنب الحصول على أطعمة تسبب العطش، والحصول على كميات صحية من الماء والألياف تبقى طويلة في الأمعاء ، وتقلل من الشعور بالجوع والعطش.ويُنصح بتناول الفاكهة التي تحتوي على الألياف الغذائية والماء مثل البطيخ والعنب؛ حيث أن البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء.فواكه تمنع العطش في رمضانويمكن لإستهلاك بعض فواكه تمنع العطش في رمضان، وشرب الكثير من السوائل خلال الفترة من السحور إلى الإفطار، وتجنب الاطعمة المملحة.يُنصح بتناول فواكه تمنع العطش في رمضان، والتي تحتوي على الألياف الغذائية والماء مثل البطيخ والعنب؛ حيث أن البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء.ويمكن استهلاك فواكه تمنع العطش في رمضان مع تناول الخضار مثل الخيار ، لأنها تروي العطش ويبرد الجسم ، مما يساعد على تخفيف اضطرابات الأعصاب.ويساعد استهلاك فواكه تمنع العطش في رمضان، وبالأخص التي تحتوي على ألياف السيليلوز الغذائية على تسهيل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف الأمعاء.وبجانب استهلاك فواكه تمنع العطش في رمضان، عليكم بتجنب شرب السوائل التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل: القهوة والمشروبات الغازية لما لها من خصائص مدرة للبول والتي تتسبب في فقدان الجسم للماء بسرعة.علاج العطشوهناك بعض نصائح يمكن اتباعها لتجنب العطش نهائيا خلال نهار رمضان، وعدم الشعور بالعطش أو الجوع ايضا، ولكن عليك بالالتزام بنصائح علاج العطس التالية.- عدم شرب كميات كبيرة من الماء أثناء السحور لأن الكلية تتخلص منها في غضون ساعات قليلة، والأفضل إطالة كمية شرب الماء إلى الساعات الممتدة بين الإفطار والسحور.- ويمكن علاج العطش عبر تجنب الماء شديد البرودة في الإفطار لأنه يقيد الشعيرات الدموية مما يجعل من الصعب هضم الطعام.- يفضل علاج العطش عبر شرب السوائل، مثل: الكركديه والخروب والعرقسوس، والتي لا تحتوي على ألوان صناعية وتحمي الجسم من العديد من الأمراض، وتساهم في ترطيب الجسم وتعويض فقدان السوائل.- ولـ علاج العطش يجب تجنب الأطعمة المملحة، مثل : المخللات والزيتون والأسماك المملحة وكذلك تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من البهارات، مما يزيد من فرص حموضة المعدة، وبالتالي يزيد حاجة الجسم لمعالجة السوائل ويزيد الشعور بالعطش.- ويمكن علاج العطش عبر استهلاك كميات صحية من الماء والألياف تبقى طويلة في السحور، وذلك لأنها تساهم في التقليل من الشعور بالجوع والعطش.- يُنصح بتناول الفاكهة التي تحتوي على الألياف الغذائية والماء مثل البطيخ والعنب؛ حيث ان البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء.- ويمكن علاج العطش عبر تجنب شرب السوائل التي تحتوي على مادة الكافيين، مثل : القهوة والمشروبات الغازية لما لها من خصائص مدرة للبول والتي تتسبب في فقدان الجسم للماء بسرعة.- ويمكن علاج العطش عبر تناول الخضار مثل الخيار ، لأنها تروي العطش ويبرد الجسم ، مما يساعد على تخفيف اضطرابات الأعصاب، وأيضا لأنها تحتوي على ألياف السيليلوز الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتطرد السموم وتنظف الأمعاء.- يفضل تأخير السحور إلى ما بعد منتصف الليل حتى يتمكن الصائم من علاج العطش أثناء النهار.- ويمكن علاج العطش عبر تجنب تناول الحلويات، وذلك لأنها تسبب درجة عالية من العطش لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكريات.- تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، والأفضل الجلوس في أماكن مكيفة وعدم التعرض لأشعة الشمس لـ علاج العطش في نهار رمضان .