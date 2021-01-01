أعلى معدل إصابات.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

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أكدت منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" بمعدلات مقلقة في جميع أنحاء العالم، مع تضاعف عدد الحالات الجديدة، أسبوعيا تقريبا خلال الشهرين الماضيين.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "هذا يقترب من أعلى معدل إصابة شهدناه حتى الآن خلال الجائحة.. بعض البلدان التي تجنبت سابقا انتقال العدوى على نطاق واسع تشهد الآن زيادات حادة في الإصابات".



وأضاف مدير الصحة العالمية في إيجاز صحفي من جنيف: "على الصعيد العالمي، تظل رسالتنا إلى جميع الناس في جميع البلدان كما هي.. لدينا جميعا دور نلعبه في إنهاء الجائحة".

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وبشأن سلالة كورونا المكتشفة مؤخرا في الهند، قالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية": "كما تعلمون، الفيروس يتغير مع الوقت، ومتغير الفيروس هذا يثير الاهتمام ونتعقبه".وتابعت: "وجود اثنتين من هذه الطفرات، التي شوهدت في متغيّرات أخرى حول العالم، مثير للقلق لأن هناك تشابها في هذه الطفرات التي تزيد من قابلية الانتقال على سبيل المثال.. وتؤدي بعض هذه الطفرات أيضا إلى تقليل القدرة على تحييد الفيروس، مما قد يكون له تأثير على إجراءاتنا المضادة، بما في ذلك اللقاحات".وبشأن إصدار شهادات خاصة لمن يتلقى لقاح كورونا، دعت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إلى توخي الحذر عند مناقشة فكرة جواز سفر اللقاح وما يعنيه ذلك بالتحديد.وأضافت: "ما نوصي به هو أن يكون للأفراد الذين يحصلون على اللقاحات سجل، ويمكن أن يكون هذا سجلا رقميا.. لقد وضعنا المعايير الفنية لما يبدو عليه هذا السجل، بطاقة تطعيم ذكية أو بطاقة رقمية، للانتقال من الورق إلى الرقمي.. هذا جيد لكل شخص.. إنه جيد للدول والأنظمة وبرامج التحصين، كما أنه مفيد للأفراد الذين لا يضطرون إلى حمل ورقة معهم"،وأوضحت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أن الأمر يختلف كليا عن جعل الأمر إلزاميا للأفراد، بينما أكد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة دكتور مايك راين، أنه يجب أن يحتفظ الأفراد بسجل للتطعيم.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أوروبا أكثر من مليون وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".