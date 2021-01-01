ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر خلال الساعات الماضية، بفيديو يظهر محاميًا يخلع "كتافات" ضابط شرطة في مشادة كلامية وقعت بينهما.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها، إن بداية الواقعة كانت عندما تلقى ضباط قسم شرطة العمرانية في الجيزة جنوب القاهرة بلاغا من شخصين شريكين في إحدى الشركات الخاصة بقيام مسؤول فيها بمنعهما من الدخول.
وخلال ذهاب قوة من قسم شرطة العمرانية إلى محل الواقعة نشبت مشادة بين ضابط الشرطة "خ. أ" ومحامي أحد الطرفين، فقام الأول بالاستيلاء على هاتف المحامي ليرد الأخير بخلع "كتافات" (رتبة) الضابط.
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التعليقات على شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
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