شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه

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محام مصري ينزع "رتبة" ضابط

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في مصر خلال الساعات الماضية، بفيديو يظهر محاميًا يخلع "كتافات" ضابط شرطة في مشادة كلامية وقعت بينهما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها، إن بداية الواقعة كانت عندما تلقى ضباط قسم شرطة العمرانية في الجيزة جنوب القاهرة بلاغا من شخصين شريكين في إحدى الشركات الخاصة بقيام مسؤول فيها بمنعهما من الدخول.

وخلال ذهاب قوة من قسم شرطة العمرانية إلى محل الواقعة نشبت مشادة بين ضابط الشرطة "خ. أ" ومحامي أحد الطرفين، فقام الأول بالاستيلاء على هاتف المحامي ليرد الأخير بخلع "كتافات" (رتبة) الضابط.

وعلى إثر الواقعة حرر محضر، وعرض المحامي على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيله بعد التحقيق في الواقعة.

كما تم تحرير محضر وأحيل الطرفان للنيابة بعد تبادل الاتهامات بينهما، حيث اتهم الضابط المحامي بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله ونزع رتبته، بينما اتهم المحامي الضابط بالتعدي عليه بالسب والقذف وإصابته بخدوش والاستيلاء على هاتفه المحمول.

المصدر: skynewsarabia

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