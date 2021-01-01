أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العراقية العثور على مبالغ مالية ضخمة استولى عليها تنظيم داعش المتطرف، خلال سيطرته على مدينة الموصل.
وقال قائد شرطة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني إن قيادة شرطة المحافظة، وبناءا على معلومات موثوقة، تمكنت من العثور على مبالغ مالية ضخمة استولت عليها عصابات داعش الإرهابية، خلال فترة سيطرتها على مدينة الموصل، من العام 2014 إلى العام 2017.
كما تم العثور على قطع ذهبية وفضية كانت مخبأة ومدفونة في إحدى الدور السكنية، في المنطقة القديمة بالمدينة، والتي كانت تعرف بديوان المالية "بيت مال المسلمين" وهي أحد الدواوين التابعة لعصابات داعش الإرهابية.
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التعليقات على ذهب وفضة وملايين.. العثور على "كنز داعشي" في العراق
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