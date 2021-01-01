جامعة القاهرة : استمرار الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا للوصول إلى أفضل النتائج

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قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الدراسات والأبحاث الخاصة بفيروس "كورونا" مستمرة ، لإيجاد اللقاح والوصول إلى أفضل النتائج .



وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدة البلد" إن هناك العديد من المراحل التي تعمل عليها هذه الفرق البحثية ، لتحقيق الأهداف الخاصة بكل مرحلة ، لافتا إلى أنه يتم العمل على دراسة هذه الظاهرة من كافة النواحي والجوانب لإيجاد الحلول النهائية لها .





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وأضاف ، إن هناك متابعات مستمرة لأحدث النتائج اتي توصلت لها الأبحاث العالمية في هذا الشأن ، كما ان جامعة القاهرة ساهمت بـ 219 بحثا تم نشرهم حتى الان في هذا الصدد من المشاركين فيها من مختلف كليات الجامعة والتي تكون تخصصاتها مرتبطة بهذه الدراسات .وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال شهر رمضان وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتقليل قوائم الانتظار، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطواريء ، إضافة إلى وضع نظام للحضور والغياب ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية .كما إن الفرق الطبية وأطقم التمريض ستعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية ، إضافة إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى والأطقم الطبية وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لجائحة فيروس كورونا .