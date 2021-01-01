لمرضى السكري.. حيل سريعة لضبط مستويات السكر في الدم خلال رمضان

مرضى السكري
لمرضى السكر فى رمضان حيل سريعة لضبط مستويات السكر في، الدم إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.
-لا تفوت السحور
يجب ألا يفوت مريض السكري وجبة السحور ويجب عليه بعد السحور تناول كمية مناسبة من الأنسولين، وإذا فاتته وجبة السحور، فلا يجب أن يصوم.
اختر الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) لمنع تذبذب السكر في الدم أكثر من اللازم.
-تناول 8 أكواب من السوائل الخالية من السكر
عليك اختيار السوائل الخالية من السكر خلال السحور، وتناول 8 أكواب من الماء في اليوم.
-راقب مستويات الجلوكوز في الدم عند الصيام
تحقق من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف الشديد ويجب أن تكون قادرًا على معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في مستويات الجلوكوز أو انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف الشديد.
علامات وجوب التوقف عن الصيام
يجب عليك إنهاء صيامك على الفور إذا واجهت هذه المشاكل
الشعور بالرعشة
التعرق
الخفقان
جوع
دوخة
عليك على الفور تناول الطعام باعتدال ولا ينبغي تأخيره.
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