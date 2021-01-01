الكنافة بالمانجو بـ 3 طرق سريعة ومجربة

الكنافة بالمانجو
الكنافة بالمانجو من الحلويات الشرقية التى يقبل كثيرون على تناولها فى رمضان.. إليك طريقة عمل الكنافة بالمانجو لأمهر الشيفات وبطرق مختلفة اختارى منها الطريقة التى تناسبك
مقادير الكنافة بالمانجو الشيف إلهام فتحى
1/2 كيلو كنافة
1 كوب سكر
1/2 لتر عصير مانجو
3 أكواب كريمة خفق
1 كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات
1/2 كوب سمن
طريقة التحضير:
سخني الفرن واخلطي الكنافة مع السكر والسمن وافردي الكنافة على صينية للفرن وضعيها لمدة 15 دقيقة في وعاء زجاجي.. ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة واسكبي عليها بعض عصير المانجو وأضيفي الكريمة المخفوقة، وأضيفي قطع المانجو كرري الطبقات وقدميها باردة.
كنافة بالمانجو للشيف الشربيني
مقادير كنافة المانجو:
كنافة
مانجو
سكر
سمـنة
مكسرات
شربات
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير الكنافة:
* تفرك الكنافة مع السمن والسكر وتوضع في صينية وتدخل فرن ساخن حتى تحمر ثم تخلط بالمكسرات والشربات.
* توضع طبقة من المانجو في طبق التقديم ثم طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة.
* تكرر الطبقات ثم تقدم مزينة بالكريمة والمانجو.
الكنافة بالمانجو للشيف غادة التيلي
المقادير:
نصف كيلو كنافة
كوب زبدة
2 حبة مانجو كبيرة
شرباتكريم شانتيه
فستق مجروش
طريقة تحضير الكنافة:
* اخلطي الزبدة مع الكنافة وقسميها إلى قسمين ورصي كل قسم في صينية على حدة وأدخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي.
* في طبق التقديم ضعي طبقة من الكنافة ثم ضيفي عليها طبقة من الكريم شانتيه.
* ضيفي عليها قطع المانجو ثم غطيها بطبقة أخرى من الكنافة ثم أضيفي عليه الشربات.
* زينيها بالكريم شانتيه وقطع المانجو والفسدق.
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