الكنافة بالمانجو بـ 3 طرق سريعة ومجربة



الكنافة بالمانجو الكنافة بالمانجو

الكنافة بالمانجو من الحلويات الشرقية التى يقبل كثيرون على تناولها فى رمضان.. إليك طريقة عمل الكنافة بالمانجو لأمهر الشيفات وبطرق مختلفة اختارى منها الطريقة التى تناسبك



مقادير الكنافة بالمانجو الشيف إلهام فتحى



1/2 كيلو كنافة

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1 كوب سكر1/2 لتر عصير مانجو3 أكواب كريمة خفق1 كيلو مانجو مقشر ومقطع مكعبات1/2 كوب سمنطريقة التحضير:سخني الفرن واخلطي الكنافة مع السكر والسمن وافردي الكنافة على صينية للفرن وضعيها لمدة 15 دقيقة في وعاء زجاجي.. ضعي طبقة واحدة من قطع الكنافة واسكبي عليها بعض عصير المانجو وأضيفي الكريمة المخفوقة، وأضيفي قطع المانجو كرري الطبقات وقدميها باردة.كنافة بالمانجو للشيف الشربينيمقادير كنافة المانجو:كنافةمانجوسكرسمـنةمكسراتشرباتكريمة مخفوقةطريقة تحضير الكنافة:* تفرك الكنافة مع السمن والسكر وتوضع في صينية وتدخل فرن ساخن حتى تحمر ثم تخلط بالمكسرات والشربات.* توضع طبقة من المانجو في طبق التقديم ثم طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة.* تكرر الطبقات ثم تقدم مزينة بالكريمة والمانجو.الكنافة بالمانجو للشيف غادة التيليالمقادير:نصف كيلو كنافةكوب زبدة2 حبة مانجو كبيرةشرباتكريم شانتيهفستق مجروشطريقة تحضير الكنافة:* اخلطي الزبدة مع الكنافة وقسميها إلى قسمين ورصي كل قسم في صينية على حدة وأدخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي.* في طبق التقديم ضعي طبقة من الكنافة ثم ضيفي عليها طبقة من الكريم شانتيه.* ضيفي عليها قطع المانجو ثم غطيها بطبقة أخرى من الكنافة ثم أضيفي عليه الشربات.* زينيها بالكريم شانتيه وقطع المانجو والفسدق.