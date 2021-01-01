اتيكيت سهرات رمضان وتحضير السحور



اتيكيت سهرات رمضان اتيكيت سهرات رمضان

تجتمع الأسرة في رمضان كل عام من كبيرها لصغيرها على موائد الإفطار والسحور وفي السهرات العائلية المميزة ليعم الفرح أرجاء المنزل.







ولا شيء بالتأكيد أجمل وأكثر سعادةً من اجتماع العائلة والشعور بدفء الأسرة و أمانها.

قد يعجبك أيضا...

وتقدم مدربة الاتيكيت المعاصر شريهان الدسوقي اتيكيت خاصا بسهرات رمضان وتحضير السحور .- قومي بتجهيز المنزل بعد الافطار وتهيئة غرفة الجلوس وتزيينها وذلك بإضفاء لمسات رمضانية على الديكور والأثاث، يمكنك تحضير جلسة عربية مميزة و الاستعانة بقماش الخيامية الرمضاني لنقل أجواء الخيمة الرمضانية إلى منزلك.- احرصي على توزيع الاكسسوارات والأواني القديمة والمزخرفة، بالإضافة لإنارة الفوانيس في زوايا الغرفة لتمنحي المكان جواً رمضانياً ساحراً.- بعد الانتهاء من تحضير مكان السهرة وترتيبه، ابدئي بإعداد أشهى المقبلات والحلويات الشعبية اللذيذة وضعيها في أواني مزخرفة ومناسبة للأجواء الرمضانية.- أعدي الشاي والقهوة العربية، بالإضافة للمشروبات الرمضانية اللذيذة كالسوبيا والتمر هندى والعناب البارد لتقديمها لعائلتك أثناء السهرة المميزة.- من الضروري بعد أن قمت بتحضير المكان والأطعمة أن تضعي برنامجاً مميزاً يمكنك من كسر روتين السهرات العادية ويدخل البهجة إلى قلوب عائلتك. حيث يبدأ بكلمة صغيرة تلقيها أنت أو زوجك لتخبري العائلة بأهمية قضاء هذا الشهر المبارك معاً وأداء العبادات والطقوس بالتزام مع العائلة واستغلال محبة وبركة هذا الشهر لتعزيز الترابط بينهم وتقوية الأواصر الأسرية.- حيث رمضان هو فرصة للم شمل العائلة وتعزيز التواصل والمحبة بين أفراد الأسرة فممكن أن نختار مسلسلا أو اثنين من قائمة مسلسلات رمضان ونشاهده سويا ونتناقش في أحداثه ونتحاور معا .- ويمكن أن تختمي هذه السهرة المميزة مع عائلتك بتقديم مأدبة سحور لذيذة، شهية وصحية فيها من الأطباق ما يشتهون، حيث ستغمر السعادة الجميع لدى الالتفاف حول مائدة السحور بعد سهرة طويلة مليئة بالفرح والحيوية.وبالنسبة للسهرات خارج المنزل في رمضان يجب حجز المكان قبلها بيوم او اثنين حتي نجد طاولة مخصصة لنا نظرا لازدحام الاماكن في شهر رمضان .ملحوظة: لو يوجد مسحراتي بمنطقتك ينادى للسحور يجب ان نجعل الاطفال يشاهدونه ونسرد لهم قصصا عنه لأنه من تراثنا العربي القديم وتظل هذه القصص في ذاكرة الاطفال لنرسخ في ذهنهم ايام وليالي رمضان الجميله التي لا تنسي .