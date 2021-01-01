اتيكيت ارتداء الملابس في رمضان

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صورة الخبر: اتيكيت ارتداء الملابس في رمضان
اتيكيت ارتداء الملابس في رمضان

تكثر التجمعات في شهر رمضان بين أفراد الأسرة والأصدقاء ولذلك يجب ان تتعرفي على اتيكيت ملابس رمضان.

وتقول مدربة الاتيكيت المعاصر شريهان الدسوقي

ان الخروج في رمضان من المنزل له اتيكيت خاص فإن الإفطار والسحور خارج المنزل في رمضان يجب حجز المكان قبلها بيوم او اثنين حتى نجد طاولة مخصصة لنا نظرا لازدحام المكان في شهر رمضان .

كما يجب أن نهتم بالملابس التي تضفي الروح الرمضانية كالعباءة المنقوشه أو البلوزات المزخرفه فيجب نبتعد عن الملابس الصارخة أو غير المحتشمة.



كما يمكن أن نظهر بإطلالة مختلفة بالعباءة الملونة او فستان ذو طابع عربي .

أو ارتداء بونشو طويل على ملابسك المعتادة مع بعض الاكسسورات البسيطة


كما نصحت شريهان بالابتعاد عن المكياج الصارخ والاكسسورات اللامعة والشهور بإطلالات رمضانية

صورة الخبر: اتيكيت ارتداء الملابس في رمضان

المصدر: elbalad

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