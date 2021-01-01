اتيكيت ارتداء الملابس في رمضان

تكثر التجمعات في شهر رمضان بين أفراد الأسرة والأصدقاء ولذلك يجب ان تتعرفي على اتيكيت ملابس رمضان.
وتقول مدربة الاتيكيت المعاصر شريهان الدسوقي
ان الخروج في رمضان من المنزل له اتيكيت خاص فإن الإفطار والسحور خارج المنزل في رمضان يجب حجز المكان قبلها بيوم او اثنين حتى نجد طاولة مخصصة لنا نظرا لازدحام المكان في شهر رمضان .
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