طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة والجبنة



القطايف باللحمة المفرومة القطايف باللحمة المفرومة

اذا كنتي تحاولين تقديم القطايف بشكل مختلف نقدم لكي طريقة عمل قطايف بحشوات مختلفة







قطايف باللحمة المفرومة

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المقادير2/1 كيلو قطايف500 جرام لحم مفروم1 حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم2/1 كوب بقدونس مفرومزيت للقلي2 ملعقة كبيرة زيت نباتي2/1 ملعقة صغيرة ثوم مدقوق3-2 ملعقة كبيرة طحينة1 ملعقة صغيرة خل2/1 ملعقة صغيرة كسبرة جافة ومطحونةطريقة عمل قطايف باللحمة المفرومةتخلط الطحينة مع الخل و الكسبرة و 2-3 ملعقة كبيرة ماء و تمزج جيداً في وعاء صغير، توضع ملعقتي زيت والبصل فى إناء توسط على نار متوسطة ويحمر البصل حتى يصفر، يضاف اللحم والملح والفلفل والقرفه ويقلب جيداً، تخفض النار ويغطى الإناء ويترك لمدة 10 دقيقة.يرفع الإناء من على النار ويضاف البقدونس و مزيج الطحينة و يقلب جيداً، يوضع 1-2 ملعقة صغيرة من حشو اللحم فى وسط قطعة القطايف وتغلق لتشكل نصف دائرة ثم تضغط من الجوانب بالأصابع جيداً حتى تلصق، سخن الزيت على نار عالية، وتقلى القطايف حتى تصبح ذهبية اللون ثم تصفى، وتقدم فوراًقطايف بالدجاج والجبن الشيدرالمقاديرقطايفقطع دجاج مسلوقة ومفتتةبصل مفرومفلفل رومي الوان شرائحبقدونس مفرومزيتطريقة عمل قطايف بالدجاج والجبن الشيدرضعي الزيت في مقلاة وضعي البصل وقلبيه لمدة دقيقة، ثم ضعي الفلفل وقلبيه مع البصل جيداً إلى أن ينضج البصل، ثم ضيفي قطع الدجاج وقلبيها جيداً مع البصل والفلفل، احضري القطايف وضعي في منتصفها الحشوة ولفيها على حسب رغبتك، احضري جبنة شيدر مربعات وضعي قطع منها فوق القطايف وادخليها الفرن إلى أن تذوب الجبنة، وتقدم ساخنة وبالف هنا