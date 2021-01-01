البشاميل بالخضار على طريقة الشيف زينب مصطفى

البشاميل بالخضار
يعد البشاميل بالخضار من أكثر الأكلات المفيدة حيث يدخل فى اعداده كم كبير من الخضروات والتوابل العناصر الغذائية.
نقدم لكم طريقة عمل البشاميل بالخضار بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير البشاميل بالخضار
صوص البشاميل
فلفل أبيض أو أسود
ملح
1 ملعقة كبيرة قشطة
5 ملعقة كبيرة دقيق
5 ملعقة كبيرة سمنة
نصف كوب كريمة
نصف كوب لبن بودرة
“ الخضار ”
1 ثمرة باذنجان رومي مكعبات وسط
جزر مكعبات وسط
2 ثمرة بطاطس مكعبات وسط
3 ثمرة كوسة مكعبات وسط
ملح
فلفل أسود
كمون ناعم بودرة
ثوم
كزبرة جافة ناعمة
5 ملعقة كبيرة سمنة
الوجه
2 كوب جبنة شيدر وموتزاريلا
طريقة عمل البشاميل بالخضار
* يشوح الخضار في سمنة على النار.
* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود وباقي التوابل.
للبشاميل
* ترفع سمنة على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب ثم يضاف اللبن البودرة ثم اللبن الحليب مع الكريمة مع التقليب ثم تضاف التوابل وملعقة القشطة مع التقليب حتى يثقل قوام البشاميل.
* يرفع الخضار من على النار ثم يفرغ في قالب بايركس وفوقه البشاميل ثم توضع الجبن فوق الوجه ثم يزج القالب في الفرن حتى احمرار الوجه ثم تقدم صينية البشاميل بالخضار.
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