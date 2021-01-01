البشاميل بالخضار على طريقة الشيف زينب مصطفى



البشاميل بالخضار البشاميل بالخضار

يعد البشاميل بالخضار من أكثر الأكلات المفيدة حيث يدخل فى اعداده كم كبير من الخضروات والتوابل العناصر الغذائية.



نقدم لكم طريقة عمل البشاميل بالخضار بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البشاميل بالخضار

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صوص البشاميلفلفل أبيض أو أسودملح1 ملعقة كبيرة قشطة5 ملعقة كبيرة دقيق5 ملعقة كبيرة سمنةنصف كوب كريمةنصف كوب لبن بودرة“ الخضار ”1 ثمرة باذنجان رومي مكعبات وسطجزر مكعبات وسط2 ثمرة بطاطس مكعبات وسط3 ثمرة كوسة مكعبات وسطملحفلفل أسودكمون ناعم بودرةثومكزبرة جافة ناعمة5 ملعقة كبيرة سمنةالوجه2 كوب جبنة شيدر وموتزاريلاطريقة عمل البشاميل بالخضار* يشوح الخضار في سمنة على النار.* تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود وباقي التوابل.للبشاميل* ترفع سمنة على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب ثم يضاف اللبن البودرة ثم اللبن الحليب مع الكريمة مع التقليب ثم تضاف التوابل وملعقة القشطة مع التقليب حتى يثقل قوام البشاميل.​* يرفع الخضار من على النار ثم يفرغ في قالب بايركس وفوقه البشاميل ثم توضع الجبن فوق الوجه ثم يزج القالب في الفرن حتى احمرار الوجه ثم تقدم صينية البشاميل بالخضار.