

لوسيد ستعمل على منتجات عالية الجودة وستركز على كفاءة السيارات لوسيد ستعمل على منتجات عالية الجودة وستركز على كفاءة السيارات

تخطط لوسيد لطرح منتجاتها المستقبلية بفلسفة خاصة تتمصل في البدء بمنتج عالي الجودة وجعله في المتناول تدريجياً.



يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة Peter Rawlinson أن التركيز على تكلفة البطاريات سيكون أقل أهمية من جعل المركبات الكهربائية أكثر كفاءة. وفي حديثه في مؤتمر SMMT Electrified قال Rawlinson خطتهم للمستقبل وكيف أن يمكن أن تصل لوسيد إلى هناك. ففي حين أن الشركة ستطرح للاكتتاب العام فإن مصنعهم أيضاً سيبدأ بالتوسع لإنتاج أكثر من 34,000 سيارة سنوياً.



يعتقد Rawlinson أن شركات صناعة السيارات الأخرى تركز أكثر من اللازم على جعل البطاريات أرخص، وبدلاً من ذلك سينصب تركيز لوسيد على جعلها أكثر كفاءة ما سينعكس على سعر السيارة ككل وعلى مقدار المسافة التي يمكن أن تقطعها بكل كيلوواط-ساعة من الطاقة. وفي حين يمكن لسيارة مثل تيسلا موديل 3 قطع ما يصل لـ4 أميال لكل كيلوواط-ساعة فإن لوسيد تقول أن Air يمكن أن تقطع ما يصل لـ4.5 ميل لكل كيلوواط-الساعة ولكنهم يطمحون لجعلها 6 أميال في المستقبل

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سيبدأ إنتاج لوسيد Air في النصف الثاني من العام الجاري ويمكن أن تصل قوة السيارة إلى 1،065 حصان وبأسعار تصل لـ169،000 دولار أمريكي لنسخة Dream Edition الأولى.