

كيا الجبر تطلق عرض “بدون نقاش خذها بسعر الكاش” كيا الجبر تطلق عرض “بدون نقاش خذها بسعر الكاش”

يث أعلنت الشركة عن تعاونها مع البنك الأهلي السعودي لتقديم واحدة من أقوى عروضها لتملّك سياراتها من خلال عرض (بدون نقاش خذها بسعر الكاش) والذي يتضمن مزايا تمويلية غير مسبوقة؛ حيث يأتي هذا العرض بدون هامش ربح تمويلي، وبدون دفعة أولى، وبدون رسوم إدارية، ودفعة تملّك بنسبة 35% فقط مع إمكانية تقسيطها أيضاً، ويشمل العرض كافة سيارات كيا موتورز موديل 2020، بالإضافة لسيارة K5 وتيلورايد 2021.



وعن هذا العرض تحدث السيد/ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية قائلاً: “في البداية أحب أن أبارك للبنك الأهلي السعودي النقلة النوعية التاريخية في تاريخ البنوك السعودية بعد عملية الاندماج الضخمة التي تمت مؤخراً، ونحن سعداء أن يكون أول تعاون بهذا التحول المميز عبر تقديم عرض (بدون نقاش خذها بسعر الكاش) والذي نتطلع إلى أن يحوز على رضا عملائنا ويحقق رغباتهم في تملّك سيارات كيا موتورز، حيث جاء تقديم هذا العرض نتاج الرغبة المشتركة بين الشركة والبنك في توفير أفضل الخيارات التمويلية أمام العملاء”.



وأضاف بغدادي “ولن يكون عرض (بدون نقاش خذها بسعر الكاش) هو فقط ما نقدمه لعملائنا، فسوف يتم تقديم خدمة المساعدة على الطريق لكافة السيارات التي تم شراؤها من فروعنا في عام 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021 مجاناً لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ تسليم السيارة، كما أن عملاءنا سوف يكونون محل اهتمامنا عند تقديم خدمات الصيانة التي نوليها جل اهتمامنا من منطلق استراتيجيتنا التي تقوم على تطوير خدمات ما بعد البيع بالشكل الذي ترتقي من خلاله إلى مستوى ثقة عملائنا وتطلعاتهم”.

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ورحب بغدادي بكافة الراغبين في التعرف على عروض شركة الجبر التجارية من خلال زيارة فروع الشركة المنتشرة في مدن المملكة، مؤكداً بأن فريق كيا الجبر سوف يكونون سعداء بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم الخدمة المطلوبة.