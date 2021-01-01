

"بسبب الرقائق".. بعض وكلاء السيارات في مصر يشكون من نقص المخزون.. وآخرون: "مفيش مشكلة خالص" "بسبب الرقائق".. بعض وكلاء السيارات في مصر يشكون من نقص المخزون.. وآخرون: "مفيش مشكلة خالص"

شريحة صغيرة لا تبدو لك في الوهلة الأولى أنها قادرة على خلق أزمة في صناعة السيارات حول العالم، ولكنها استطاعت أن تعرقل خطوط إنتاج كثير من مصانع السيارات، فأنقص الرقائق الإلكترونية أزمة طالت غالبية شركات السيارات العالمية ليعلنوا عن ضعف إنتاجهم نتيجة النقص الشديد من تلك الشرائح، والذي نتج بسبب انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم الأمر الذي أثر على صناعة مكونات إنتاج السيارات، وغيرها من الصناعات الثقيلة.



وبدوره تواصل "عالم السيارت" مع بعض وكلاء السيارات في السوق المحلي، لرصد مدى تأثير الأزمة على طرازاتهم المتوفرة في مصر، وهل ستتسبب تلك المشكلة في زيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة أكثر مما هو عليه الآن؟



فولكس فاجن: نواجه أزمة حقيقة في وصول بعض الطرازات

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من جهته أكد مدحت إسماعيل، مدير قطاع فولكس فاجن الملاكي في الشركة المصرية التجارية وأتوموتيف، الوكيل الحصري لـ علامتي فولكس فاجن وأودي في مصر أن "فولكس فاجن مصر" تعاني من أزمة حقيقة في وصول بعض الطرازات إلى السوق المحلي، نتيجة تفاقم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية في الشركة الأم.وأضاف إسماعيل أن الشركة الأم لم توضح موعد حل تلك الأزمة، نظرًا أنها مشكلة عالمية تواجه الكثير من شركات السيارات حول العالم، وغير متوقع حلها في موعد محدد.ونوه مدير قطاع فولكس فاجن الملاكي، أن الشركة الأم قللت إنتاج طراز فولكس فاجن تيجوان فيس ليفت والذي ينتمي لفئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وذلك على الرغم من الحجوزات التي جاءت من العملاء في مصر.فيما أشار أن تلك الأزمة ستسهم في زيادة أسعار السيارات في السوق المصري الفترة المقبلة، نتيجة تقليص خطوط إنتاج غالبية مصانع السيارات حول العالم.سوزوكي مصر: ملتزمون بتلبية طلبات عملاؤناوبدوره أكد إسلام مهدي، مدير تسويق سوزوكي مصر، أن أزمة الرقائق الإلكترونية لم تؤثر على سوزوكي في مصر، مشيرًا أنه هناك مخزون كافي من مكونات الإنتاج لدى سوزوكي.وأضاف مهدي، بأن سوزوكي مصر مستعدة لتلبية طلبات العملاء، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن شركته تستعد لتسليم الوحدات المطلوبة منها ضمن مبادرة إحلال السيارات والتي تشارك بها من خلال من خلال فئة الميكروباص."شيري مصر": لم نتأثر بأزمة الرقائق الإلكترونية حتى الآن"مفيش مشكة خالص" هكذا قال محمد رجائي، مسؤول مبيعات سيارات شيري بمجموعة جي بي غبور أوتو، فيما يتعلق بطرازات علامة شيري الصينية المتوفرة في السوق المصري، مؤكدًا أنها لم تتأثر حتى الوقت الحالي بأزمة نقص الرقائق الإلكترونيةشيفروليه مصر: تلبية حجوزات العملاء في مواعيدهامن جهته قال مدحت عوض، مدير تسويق شيفروليه مصر، أن شركة المنصور للسيارت، الوكيل الحصري لـ علامة شيفرولية الأمريكية في السوق المحلي، تسعى بأقصى جهدها لتلبية كافة الحجوزات المتعلقة بسيارات شيفروليه في مصر، لافتًا أن شيفروليه مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.ونوه عوض أن "شيفروليه مصر" ملتزم بتلبية حجوزات السيارات التابعة لـ علامة شيفروليه خارج مظلة الإحلال لكافة العملاء في الموعيد المتفق عليها، مشيرًا أن "المنصور" اجتمع مع الشركة الأم منذ بضعة أيام وطمأنته بشأن تسليم الدفعات المطلوبة من السيارات.هيونداي تعتذر عن تلبية احتياجات مبادرة إحلال السياراتفي يوم الاثنين الماضي الموافق 12 أبريل الجاري، اندلعت الشرارة الأولى التي تُشير بوصول أثر تلك الأزمة العالمية إلى سوق السيارات المصري، حيث أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لـ علامة هيونداي الكورية في مصر عن عدم قدرتها على تلبية احتياجات مبادرة إحلال السيارات للغاز الطبيعي، بسبب نقص وحدة التحكم الإلكتروني ECU.