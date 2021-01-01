

تعديلات على التصميم ومجموعة محسّنة لمقعد ابيزا 2021 تعديلات على التصميم ومجموعة محسّنة لمقعد ابيزا 2021

تم تحديث سيات ابيزا الأكثر مبيعًا بتقنية داخلية جديدة ومجموعة من تعديلات التصميم الدقيقة.







تم تحديث supermini في نفس الوقت مع شقيق أرونا SUV المرتبط ارتباطًا وثيقًا به، لكن التغييرات في السيارة الأصغر تكون أكثر دقة، وتركز بشكل كبير على التحديثات التكنولوجية.

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تم ترك التصميم الخارجي على حاله إلى حد كبير، لكن مصابيح LED أصبحت الآن قياسية في كلا الطرفين، وتتوفر ثلاثة تصميمات جديدة للعجلات المعدنية ويتم عرض اسم الطراز بأحرف “مكتوبة بخط اليد” في الخلف. يتوفر لونان جديدان أيضًا، الياقوت الأزرق والأزرق الأسفلت.التصميم والإمكانيات الداخلية لـ سيات ابيزامثل أرونا، تستبدل ابيزا شاشتها التي تعمل باللمس المدمجة بعنصر ” عائم ” أكبر بنسبة 20٪، مستوحى من ليون، يتم تقديمه بأحجام 8.25 بوصة أو 9.2 بوصة اعتمادًا على القطع. يقال، بوضعه بالقرب من خط عين السائق، أنه يحسن بيئة العمل والسلامة.بالإضافة إلى ذلك، تحصل سيارات FR سبورت و Xcellence ذات الدرجة الأولى على شاشة عرض رقمية مقاس 10.25 بوصة، بينما تحصل جميع المتغيرات على عجلة قيادة متعددة الوظائف من جلد النابا، وفتحات تهوية مضيئة ولوحة عدادات ناعمة الملمس.تم تجهيز وظيفة النسخ المتطابق للهاتف الذكي بشكل قياسي، كجزء من خطوة لتعزيز عرض اتصال إيبيزا، بينما تهدف إمكانية التعرف على الصوت – التي يتم تنشيطها بقول “Hola Hola” – إلى تسهيل تشغيل النظام بشكل أسرع.المميزات الجديدة لـ سيات ابيزاتشمل الميزات الجديدة الإضافية زوجًا من منافذ USB-C في المقدمة وبطاقة SIM مدمجة تتيح الوصول إلى خدمة الاستجابة للطوارئ eCall الخاصة بـ Seat والوظائف الأخرى المستندة إلى الإنترنت بما في ذلك بيانات حركة المرور الحية وأسعار محطة الوقود.تتطابق ابيزا 2021 مع أرونا المحدثة من أجل مساعدات السائق المتقدمة، والحصول على وظيفة مساعدة السفر “شبه المستقلة”، ومساعدة المسار، ومساعدة الضوء العالي، والتعرف على إشارات المرور، والتحذير من النقاط العمياء.تتألف مجموعة نقل الحركة التي تعمل بالبنزين بالكامل من ثلاث وحدات ثلاثية الأسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 79 حصانًا أو 94 حصانًا أو 108 حصانًا. يتم إقران الأولين بعلبة تروس يدوية من خمس سرعات، لكن الأقوى تحصل على الاختيار بين يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي DSG بسبع سرعات.سيتم تأكيد أسعار ومواصفات ابيزا المحدثة قبل وصول النموذج في وقت لاحق من هذا العام.