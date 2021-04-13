

«اتحاد الصناعات» يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لضمان وصول لقاح كورونا للجميع دون تمييز «اتحاد الصناعات» يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لضمان وصول لقاح كورونا للجميع دون تمييز

أكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أهمية الشمول المجتمعي في التصدي للأزمات، وضرورة التكاتف دوليا لوصول لقاح كورونا إلي الجميع دون تمييز.



جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لتحالف الأعمال العالمي الذي عقد أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي شارك به د. محمود محي الدين- مدير صندوق النقد الدولي- بناءً على دعوة اتحاد الصناعات.



وأوضح أهمية مناقشة موضوعات علي راسها السياسات التجارية و عودة الحركة والانتقال الدولي وكيفية تذليل العقبات للوصول إلي هذه الاهداف.

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في حين استعرض د. محمود محي الدين مدير صندوق النقد العديد من الموضوعات الهامة ذات الصلة بالتعافي من جائحة كورونا، والتي تناول فيها: التأثير العالمي للجائحة علي الاقتصاد والأنظمة المالية، وكيفية التعافي من الازمة، بناء مستقبل افضل، وايضا خطوات التنمية التي يجب وضعها في الاعتبار للفترة القادمة.وأشار إلى أهمية الاستثمار في العامل البشر والبنية التحتية و أيضا الطرق المرنة للتعامل مع الازمات لتحقيق مستقبل أفضل.يذكر أن الاتحاد هو الاتحاد العربي و الإفريقي الأول و الوحيد في هذا التحالف، والذي يضم في عضويته اتحادات الصناعات في كل من امريكا، المانيا ، فرنسا، ايطاليا، الهند، كوريا الجنوبية ،كندا، الارجنتين، البرازيل، اسبانيا، بريطانيا، و تركيا