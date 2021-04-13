

شهادات إدخار البنك الأهلى 3 و 5 سنوات .. أسعار الفائدة وشروط الشراء شهادات إدخار البنك الأهلى 3 و 5 سنوات .. أسعار الفائدة وشروط الشراء

تحظى شهادات إدخار البنك الأهلى بإقبال كبير من جانب العملاء نظرا لتنوعها الشديد، حيث يقدم البنك الحكومى شهادات الإدخار بأسعار فائدة ثابتة ومتغيرة كما تتباين الآجال الزمنية بين 3 و 5 و 7 سنوات والتي تتيح للعميل الحرية فى اتخاذ القرار الادخاري وفقًا لظروفه ومتطلباته.



وتقدم شهادة أمان المصريين أعلى عائد على الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي المصري وفقًا لشروط محددة أهمها الا يتجاوز إصدار الشهادة مبلغ 2500جنيه ، يليها شهادة الإدخار البلاتينيه الثابتة .



ويعرض “أموال الغد ” في التقرير التالي تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلى المصري بالعملة المحلية من حيث الشروط وأسعار الفائدة :

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شهادة إدخار البنك الأهلى البلاتينية بفائدة ثابتة:تتميز شهادة الادخار البلاتينية بعائد ثابت يصل إلى 11% ، وتصل آجال الشهادة إلى 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000جنيه وتصرف دورية العائد شهريًا.تتميز الشهادة بإمكانية الاقتراض بضمانها من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية، كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء لكن يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.شهادة إدخار البنك الأهلى بسعر فائدة متغير :هى شهادة متغيرة العائد ترتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor ) بزياده (0.25% ) ، بآجال تصل إلى 3 سنوات وحد أدنى للشراء بنحو 1000جنيه كما يقدر العائد حاليً بنحو 8.5%، يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا و التعليمات السارية، كما تضمن الشهادة اصدار مختلف بطاقات الائتمان .هي شهادات ذات عائد شهري ثابت يصل إلى 10.25% ، لمدة 5 سنوات بحد أدنى للشراء لا يقل عن 1000جنيه .وتتميز تلك الشهادة بنوع العائد ثابت طوال مدة الشهادة، كما يبدأ احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات ، كما تساعد فى ضمان اصدار بطاقات الائتمان بجميع أنواعها.شهادة أمان المصريين :تعتبر من أهم الشهادات التي تتميز بعائد مرتفع يصل إلى 13% بآجال 3 سنوات ،وتصدر الشهادة بفئات 500جنيه ومضاعفاتها ، بينما يصل الحد الأقصى للشهادة 2500جنيه ، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.وتسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة ( القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) و يمكن استردادها في اي وقت من تاريخ الشراء وفقا و رغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.تتميز شهادة أمان بإصدار وثيقة تأمين علي الحياه للعميل ، كما يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش، وتصدر للأفراد من سن 18 سنه حتي 59 سنة.ويمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الافراد العاملين بها على ان لا يمكن الاسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء .تقدم الشهادة وثيقة تأمين على الحياة للعميل بدون كشف طبي ويتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.وتستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 الف والوفاة بحادث 250 الف جنيه، ويمكن سداد مبلغ التأمين ( التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة ‏، وتسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن الـ 60.كما يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه صافي لكل جائزة معفاة من الضرائب’.