

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 16-4-2021 تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 16-4-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 ابريل 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: بلغ الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الجمعة

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