أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 16-4-2021

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أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 16-4-2021

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونستعرض أسعار الخضروات اليوم الجمعة في سوق العبور على النحو التالي:


تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.25 و 2.35 جنيه ، البطاطس بين 1.50 و 3 جنيه ، البصل بين 1.50 و 4.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكوسة اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 3 و 6 جنيهات للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 5 إلى 9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2 و 5.5 جنيه .

وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 3 و 6 جنيهات للكيلو، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

فيما تراوحت أسعار الملوخية اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 5 الى 7 جنيهات، الخيار البلدي بين 2 الى 5 جنيه .

ونستعرض أسعار الفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور
تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم الجمعة فى سوق العبور بين 6 و 20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيه ، برتقال أبوسره بين 4 و 8 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 7 جنيه ،سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيها ، الرومان بين 7 و 11جنيهات.

المصدر: صدى البلد

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