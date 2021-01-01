بدأ المهندسون الروس في تصميم أجهزة وأنظمة من شأنها تزويد القاعدة القمرية بالماء.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس العلمي في معهد "ني خيماش" للكيمياء الفضائية الروسية.
وبموجب قرار اتخذه المجلس العلمي فإن المعهد يعتزم أن يعمل أعوام 2022 – 2025 على تصميم أنظمة لتزويد المحطة المدارية القمرية والقاعدة القمرية والمحطة الفضائية بعيدة بالماء. ويتوقع أن تنتهي أعمال التصميم بالكشف عن نماذج تجريبية للأجهزة المذكورة.
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التعليقات على روسيا بصدد تصميم أجهزة دعم الحياة في القاعدة القمرية
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