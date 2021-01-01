أعلنت صحيفة The National أن الإمارات العربية المتحدة ستطلق برنامجها لاستكشاف القمر العام القادم وليس عام 2024 كما كان مخططا سابقا.
وتبعا للصحيفة "كان من المخطط سابقا أن يتم إرسال روفر راشد الذي طورته الإمارات إلى سطح القمر عام 2024 ليقوم بدراسة المناطق التي تعاينها الروفرات التي أرسلت إلى هناك في إطار البعثات العلمية السابقة، ولكن الخطط تغيرت وتقرر إرساله عام 2022 ليهبط هناك بمساعدة مركبة هبوط من تطوير شركة Ispace اليابانية".
وسيتم تجهيز الروفر المذكور تبعا للمعلومات بألواح شمسية لتوليد الطاقة، وأنظمة اتصالات، وكاميرات فيديو ثلاثية الأبعاد، والعديد من التقنيات الحديثة الأخرى، وسيتم إرسال البيانات التي سيحصل عليها هذا الروفر إلى مراكز الأبحاث حول العالم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وسائل إعلام: الإمارات تطلق برنامجها القمري العام القادم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق