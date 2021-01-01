

وسائل إعلام: الإمارات تطلق برنامجها القمري العام القادم وسائل إعلام: الإمارات تطلق برنامجها القمري العام القادم

أعلنت صحيفة The National أن الإمارات العربية المتحدة ستطلق برنامجها لاستكشاف القمر العام القادم وليس عام 2024 كما كان مخططا سابقا.



وتبعا للصحيفة "كان من المخطط سابقا أن يتم إرسال روفر راشد الذي طورته الإمارات إلى سطح القمر عام 2024 ليقوم بدراسة المناطق التي تعاينها الروفرات التي أرسلت إلى هناك في إطار البعثات العلمية السابقة، ولكن الخطط تغيرت وتقرر إرساله عام 2022 ليهبط هناك بمساعدة مركبة هبوط من تطوير شركة Ispace اليابانية".



وسيتم تجهيز الروفر المذكور تبعا للمعلومات بألواح شمسية لتوليد الطاقة، وأنظمة اتصالات، وكاميرات فيديو ثلاثية الأبعاد، والعديد من التقنيات الحديثة الأخرى، وسيتم إرسال البيانات التي سيحصل عليها هذا الروفر إلى مراكز الأبحاث حول العالم.

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ومع إطلاق هذا الروفر تكون الإمارات العربية المتحدة رابع دولة في العالم وأول دولة عربية تطور برنامجا وطنيا لدراسة القمر.وسيكون برنامج استكشاف القمر جزءا من الاستراتيجية الوطنية الإمارتية لدراسة الفضاء، ففي يوليو العام الماضي كانت الإمارات قد أطلقت "مسبار الأمل" نحو المريخ أيضا، وفي 9 فبراير دخل هذا المسبار مدار الكوكب الأحمر، والغرض من هذا المسبار هو دراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب والظروف المناخية عليه، ودراسة الفصول المتغيرة للسنة المريخية التي تعتبر أطول من السنة الأرضية بمقدار الضعف تقريبا.