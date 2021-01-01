فايزر: جرعة ثالثة من لقاح كورونا ستكون ضرورية على الأرجح

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فايزر: جرعة ثالثة من لقاح كورونا ستكون ضرورية على الأرجح

قال رئيس شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.

وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة -في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة- أن "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".

وأضاف: "من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة من فيروس كورونا دورا رئيسيا"، مشددا على أنه من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية.

وكان تحالف "فايزر- بايونتيك" أعلن -في فبراير- أنه يبحث حاليا في دراسة سريرية الآثار المحتملة لجرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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