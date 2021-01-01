القابضة للمياه: تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تفعيل خدمة فورى لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، لتغطى كافة محافظات الجمهورية.
وأكد المهندس ممدوح رسلان أن الشركة القابضة تولى أهمية كبيرة لميكنة الخدمات التجارية للتسهيل على المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للوصول إلى رضاء العملاء باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة.
وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع ضمن خطتها في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
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