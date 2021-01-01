معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف أقصر وأطول ساعات الصيام في شهر رمضان

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صورة الخبر: معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف أقصر وأطول ساعات الصيام في شهر رمضان
معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية يكشف أقصر وأطول ساعات الصيام في شهر رمضان

أكد الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضًا بين المحافظات.

وقال «القاضي» إن هذا التفاوت نظرأ لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم في رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، حيث إن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع. ومن الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021م وتنتهي بيوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م.

وأشار إلى أن أقصر يوم 14 ساعة في أبوسبمل بأسوان، وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين، ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة في دمياط والسلوم، بينما في كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح يصل عدد ساعات الصيام في آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

وفي القاهرة، أول أيام الشهر هو الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة، بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.

المصدر: المصرى اليوم

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