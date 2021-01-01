بدون ريجيم.. طرق للتخلص من الوزن الزائد بالصيام



الوزن الزائد الوزن الزائد

يؤدي الصيام إلى تعزيز القدرة الهضمية للجسم ، بل يضمن أيضًا التخلص من السموم الضارة.



ومع ذلك ، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن الصيام ، إذا لم يتم بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على جسمنا ويخل بالتوازن.





قد يعجبك أيضا...

.أفضل طريقة للصيام التخلص من بضعة كيلوغراماتالماء هو الطريقة الأكثر فعالية لمحاربة آلام الجوع أثناء الصيام. يحافظ شرب الماء أيضًا على رطوبتك ونشاطك طوال اليوم."بدلاً من شرب الماء العادي ، قم بتضمين ماء الليمون أو ماء جوز الهند أو اللبن الرائب في نظامك الغذائي" وفقال indian expressاستهلك الفواكه الموسميةتناول المانجو أو العنب أو حتى الموز على شكل سلطات وعصائر وعصائر الفاكهة والريتاس ستجعلك تشعر بالشبع."تحتوي الفواكه على سكر طبيعي وتمنحك المزيد من الألياف والحديد وفيتامين B6 مما يساعد على إعادة شحن عملية التمثيل الغذائي لديك" .قلل من تناول الكافيين"الكافيين يسبب الجفاف ، والذي بدوره يسبب المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. قل لا للمشروبات الغازية لأنها تحتوي على الكثير من السكر والمواد الاصطناعية. استبدلي هذه المشروبات بخيارات مثل الشاي الأخضر أو شاي الليمون.لا يوجد طعام مقلي ومعبأاختر الوجبات الخفيفة الصحية المصنوعة منزليًا ، مثل الفواكه الجافة ، الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والزنك. "يمكنك تحميص المكسرات مثل المخانة وبذور اليقطين والجوز واللوز وبذور البطيخ وبذور الكتان في القليل من السمن أو تجفيفها في مقلاة. إنه خيار صحي لتناول الوجبات الخفيفة. واقترحت بدلاً من تناول الأطعمة المقلية أو الزيتية مثل الباكورا ، تناول حفنة من خليط المكسرات هذا.جرب أرز السماكنظرًا لأننا نتجاهل دقيق القمح الكامل ، فمن المهم التأكد من حصول الجسم على جرعته من الألياف. لهذا ، يعتبر أرز السماك هو الأفضل لأنه مليء بكمية عالية من الألياف والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم. وبالتالي ، فهي مصدر كبير للطاقة. أرز السمك خالي من الغلوتين ومفيد لفقدان الوزن أيضًا.