بدون ريجيم.. طرق للتخلص من الوزن الزائد بالصيام

الوزن الزائد
يؤدي الصيام إلى تعزيز القدرة الهضمية للجسم ، بل يضمن أيضًا التخلص من السموم الضارة.
ومع ذلك ، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن الصيام ، إذا لم يتم بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على جسمنا ويخل بالتوازن.
.أفضل طريقة للصيام التخلص من بضعة كيلوغرامات
الماء هو الطريقة الأكثر فعالية لمحاربة آلام الجوع أثناء الصيام. يحافظ شرب الماء أيضًا على رطوبتك ونشاطك طوال اليوم.
"بدلاً من شرب الماء العادي ، قم بتضمين ماء الليمون أو ماء جوز الهند أو اللبن الرائب في نظامك الغذائي" وفقال indian express
استهلك الفواكه الموسمية
تناول المانجو أو العنب أو حتى الموز على شكل سلطات وعصائر وعصائر الفاكهة والريتاس ستجعلك تشعر بالشبع.
"تحتوي الفواكه على سكر طبيعي وتمنحك المزيد من الألياف والحديد وفيتامين B6 مما يساعد على إعادة شحن عملية التمثيل الغذائي لديك" .
قلل من تناول الكافيين
"الكافيين يسبب الجفاف ، والذي بدوره يسبب المزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. قل لا للمشروبات الغازية لأنها تحتوي على الكثير من السكر والمواد الاصطناعية. استبدلي هذه المشروبات بخيارات مثل الشاي الأخضر أو شاي الليمون.
لا يوجد طعام مقلي ومعبأ
اختر الوجبات الخفيفة الصحية المصنوعة منزليًا ، مثل الفواكه الجافة ، الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والزنك. "يمكنك تحميص المكسرات مثل المخانة وبذور اليقطين والجوز واللوز وبذور البطيخ وبذور الكتان في القليل من السمن أو تجفيفها في مقلاة. إنه خيار صحي لتناول الوجبات الخفيفة. واقترحت بدلاً من تناول الأطعمة المقلية أو الزيتية مثل الباكورا ، تناول حفنة من خليط المكسرات هذا.
جرب أرز السماك
نظرًا لأننا نتجاهل دقيق القمح الكامل ، فمن المهم التأكد من حصول الجسم على جرعته من الألياف. لهذا ، يعتبر أرز السماك هو الأفضل لأنه مليء بكمية عالية من الألياف والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم. وبالتالي ، فهي مصدر كبير للطاقة. أرز السمك خالي من الغلوتين ومفيد لفقدان الوزن أيضًا.
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