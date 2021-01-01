5 أشياء تحدث لجسمك إذا كنت تتناول البصل يوميا



تتناول البصل تتناول البصل

أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا بدأت في تناول البصل في كثير من الأحيان، إليك وفقا لموقع Bright Side تغييرات تحدث في جسمك إذا بدأت في دمج البصل في نظامك الغذائي اليومي.





1. تحسين كثافة عظامك



وجدت العديد من الدراسات أن تناول البصل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كثافة عظامك.

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يقال إن تناول البصل يوميًا لمدة شهر يزيد من كثافة عظامك بنسبة 5٪ مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.2. يقلل مستويات الكوليستروليحتوي البصل على نسبة عالية من الخصائص المضادة للالتهابات ، ويقلل من الكوليسترول السيئ الموجود في الجسم. ويقلل مستوى الكوليسترول المنخفض أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبالتالي يحافظ على صحة قلبك.3. الهضم أسهلالبصل مليء بالألياف التي تسرع الهضم السليم في جسمك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعزز أيضًا إنتاج "البكتيريا الجيدة" في أمعائك ، مما يجعل عملية الهضم أسهل بجسمك.4. يمكن أن يقلل من تلف الخلاياالبصل يحتوى على مضادات أكسدة مفيدة لأجسامنا، تمنع تلف الخلايا فى الجسم.5. تحسين صحة الفميقتل البصل البكتيريا السيئة الموجودة في فمك ويحسن نظافة فمك. كما يمكن لخصائصه المضادة للميكروبات أن تقوي أسنانك. كما أنها تحتوي على مادة "كيرسيتين" ، وهي مادة تحارب إعتام عدسة العين وتحافظ على عينيك آمنة.