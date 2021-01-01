لمرضى القلب .. 7 نصائح يجب مراعاتها في وجبة السحور

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صورة الخبر: مرضى القلب
مرضى القلب

يعتبر القلب من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الأشخاص، لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من النصائح التي يجب أن يتبعها مريض القلب في وجبة السحور.



كشف جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصائح لمرضى القلب الصائمين في وجبة السحور.

- التركيز على تناول البقوليات والأغذية الغنية بالبروتين.
- تجنب الموالح والمشروبات المحلاة بالسكر الصناعي والسكريات.
- تجنب الأغذية الدسمة والمقليات .
- أخذ حصص كافية من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال والخس
- شرب ما لا يقل عن 2-3 لتر من الماء.
-تجنب مدرات البول من قهوة وشاي ومشروبات غازية .
- تأجيل وجبة السحور إلى ما قبل الإمساك بفترة قليلة.
- التركيز على الكربوهيدرات المعقدة كالخبز الأسمر.
- تأجيل تناول الدواء إلى ما قبل الإمساك بقليل حتى يمتد مفعوله فترة أطول.

وأفاد جمال شعبان، بأن إذا قررت الصيام ولاحظت ظهور الأعراض التالية، عليك قطع الصيام فورًا واستشارة طبيبك:
فور تدهور الحالة الصحية لمريض القلب، نتيجة للصيام أو غيره وظهور أي عرض خطير كارتفاع الضغط الحاد، او بداية أعراض النوبات القلبية، أو أي أعراض بسيطة كالدوخة وزغللة العيون، يجب التوجه للطبيب وقطع الصيام.

المصدر: elbalad

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