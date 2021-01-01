غلق المحلات المخالفة للتوقيت الصيفي بداية من الغد



غلق المحلات المخالفة للتوقيت الصيفي غلق المحلات المخالفة للتوقيت الصيفي

يشهد غدا السبت، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والذي جاء بدلاً مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، حيث كان ينص على بداية تطبيق المواعيد في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2021.







وعلى الرغم من أن الشهر الجاري سيشهد أول تطبيق فعلي لمواعيد التوقيت الصيفي، إلا أن القرار ليس بالجديد، حيث أصدر وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة -نهاية نوفمير الماضي- قرارا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.

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تم تطبيق المواعيد الجديدة بالفعل، مطلع ديسمبر الماضي، حيث تزامنت مع التوقيت الشتوي، الذي وضعته الحكومة والذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل، لتشهد المحال العامة بعدها أول تطبيق لمواعيد التوقيت الصيفي.مواعيد المحال العامةوفقا للقرار الوزاري، تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).التوقيت الصيفي والشتويحدد القرار الوزاري في النهاية مواعيد التوقيتين الصيفي والشتوي، حيث تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ليبدأ بعدها مواعيد التوقيت الشتوي ويمكن تغيير المواعيد وفقا لما يراه الوزير المختص.عقوبة مخالفي المواعيدتعتبر مواعيد الغلق والفتح من ضوابط مزاولة النشاط، وفى حال مخالفة هذا الضابط يترتب عليه إنذار المسؤول بالغلق، فإذا انقضت الـ15 يوما دون تلافى أسباب المخالفة وهى أن يلتزم بمواعيد الفتح والغلق، يتم إصدار قرارا مسببا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر، ولا يقوم المحل بمزاوله النشاط إلا بصدور قرار من مركز التراخيص بالفتح.