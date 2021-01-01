8 قتلى وعشرات الجرحى في إطلاق نار بـ أمريكا

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8 قتلى وعشرات الجرحى في إطلاق نار بـ أمريكا

لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء تعرضهم لإطلاق نار في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" لخدمات البريد السريع في مدينة "إنديانابوليس" عاصمة ولاية "إنديانا" الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم /الجمعة/، عن سلطات الشرطة قولها - إن حادث إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة عدد آخر من الأشخاص، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت الشبكة أن الشرطة تعتقد بأن منفذ الحادث أقدم على الانتحار، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

https://twitter.com/i/status/1382917666889994241

المصدر: elaosboa

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