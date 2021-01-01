هل أخذ اللبوس الشرجي في نهار رمضان يفطر؟ الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل أخذ اللبوس الشرجى في نهار رمضان يفطر؟”.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي عليه الفتوى أنه من احتاج إلى اللبوس الشرجى أو التحاميل نفتيه بالأيسر وهو أنه لا يفطر.
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