قبل ساعات من بروفة امتحانات الثانوية العامة .. ننشر رابط كود الاختبارات التجريبية



بروفة امتحانات الثانوية العامة بروفة امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود امتحانات الثانوية العامة التجريبية المقرر انطلاقها بعد غد الأحد .



حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لطلاب الثانوية العامة استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الامتحانات التجريبية الخاصة بشهر ابريل ، من خلال الرابط التالي: http://g12.emis.gov.eg/



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كما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة ، الدخول على منصة الامتحان ات التجريبية المقررة في ابريل الجاري ، من السيرفر الداخلي بواسطة الواي فاي من خلال الرابط assessment.local.ekb.eg.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يوم الاحد 18 ابريل 2021 ، سيقوم الطلاب بحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية التي لا علاقة لها بـ المنهج ، مؤكدة انه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على http://g12.emis.gov.eg/ لتسجيل الملاحظات.وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610.أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في ابريلضبط الاعدادات الخاصة بالأجهزةتحديث منظومة التابلتقياس تغطية الـ 4Gقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونيةالمستهدف من ثاني يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “ 20 ابريل 2021”الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي وخطوط الربط للمدرسة فقط ومع تعطيل العمل بشرائح ال4g.المستهدف من ثالث يوم في بروفة امتحانات الثانوية العامة “22 ابريل 2021”-الدخول على السحابة الالكترونية باستخدام ال4g فقط والغرض التأكد من الاعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي اثناء الاختبارات مع غلق الواي فاي في هذا اليوم واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.