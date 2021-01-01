كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تشكيل فريقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة الأحد المقبل على استاد القاهرة في الدول الأول من الدوري المصري.
وأكد شوبير في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن تشكيل الزمالك سيكون مكون من " جنش .حازم إمام أحمد فتوح أو عبد الشافي ,اوباما , شيكابالا ,الونش ,مروان حمدي ,فرجاني ساسي ,اشرف بن شرقي .
وتابع أن تشكيل الأهلي سيكون عبارة عن " على لطفي ,بيكهام ,بدر باون , رامي ربيعه , ايمن اشرف , البو ديانج ,عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ".
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التعليقات على شوبير يعلن تشكيل الأهلي والزمالك بمباراة القمة المقبلة
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