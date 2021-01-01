شوبير يعلن تشكيل الأهلي والزمالك بمباراة القمة المقبلة



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تشكيل فريقي الأهلي والزمالك في مباراة القمة الأحد المقبل على استاد القاهرة في الدول الأول من الدوري المصري.



وأكد شوبير في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن تشكيل الزمالك سيكون مكون من " جنش .حازم إمام أحمد فتوح أو عبد الشافي ,اوباما , شيكابالا ,الونش ,مروان حمدي ,فرجاني ساسي ,اشرف بن شرقي .





وتابع أن تشكيل الأهلي سيكون عبارة عن " على لطفي ,بيكهام ,بدر باون , رامي ربيعه , ايمن اشرف , البو ديانج ,عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ".

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وأكمل أن الأهلي يعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق مشددا ان محمد الشناوي حارس مرمي الفريق سيجري مسحة طبية اليوم وفي حال كانت سلبية سيشارك في المباراة.وتنطق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة في مباراة الدور الأول من الدوري المصري في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.