جالاتا سراي يجهز عرضا لضم أفشة من الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي التركي، يجهز عرضا للتعاقد مع محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة “ الصباح” التركية، أن محمد مجدي أفشة جذب أنظار مسؤولي جالاتا سراي، خلال متابتعم لـ مصطفى محمد لاعب الزمالك، الذي تعاقد معه النادي خلال الشتاء الماضي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
وأوضحت الصحيفة التركية، أن مجلس إدارة جالاتا سراي يجهز عرضا لتقديمه إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري، من أجل ضم محمد مجدي أفشة.
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