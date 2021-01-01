جالاتا سراي يجهز عرضا لضم أفشة من الأهلي



محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي التركي، يجهز عرضا للتعاقد مع محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة “ الصباح” التركية، أن محمد مجدي أفشة جذب أنظار مسؤولي جالاتا سراي، خلال متابتعم لـ مصطفى محمد لاعب الزمالك، الذي تعاقد معه النادي خلال الشتاء الماضي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.



وأوضحت الصحيفة التركية، أن مجلس إدارة جالاتا سراي يجهز عرضا لتقديمه إلى الأهلي بنهاية الموسم الجاري، من أجل ضم محمد مجدي أفشة.

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وشارك محمد مجدب أفشة مع الأهلي في 16 مباراة في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع 7 أخرى.وتبلغ القيمة التسويقية لـ أفشة 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.في سياق آخر، يستعد الأهلي، لمواجهة الزمالك، المقرر لها، بعد غد، الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع بـ 27 نقطة، ويتبقى له 7 مواجهات مؤجلة.