

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 15 أبريل 2021 سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 15 أبريل 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية اليوم الخميس عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

وسجلت العملة الخضراء أقل سعر ببنكي البنك الأهلى ومصر عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، فيما جرى تداولها في غالبية البنوك الخاصة عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



وعلى صعيد بقية العملات الدولية الرئيسية.. ارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو، إلى 18.66 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع،وزاد الجنيه الاسترليني إلى 21.47 جنيه للشراء و21.69 جنيه للبيع.

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وبالنسبة للعملات العربية.. فقد سجل الدينار الكويتي ارتفاعا إلى 49.01 جنيه للشراء و52.13 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع والدرهم الاماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.