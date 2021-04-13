صعود المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية

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صورة الخبر: صعود المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية
صعود المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بمنتصف التعاملات وسط مشتريات عربية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12471 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3895 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 1823 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2719 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1201 نقطة.

المصدر: صدى البلد

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