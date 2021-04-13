

أسعار الحديد المحلية بالأسواق الأربعاء 14 أبريل أسعار الحديد المحلية بالأسواق الأربعاء 14 أبريل

شهدت أسعار الحديد المحلية، حالة من الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات الأربعاء 14 أبريل 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 13 ألفا جنيه.



وترصد «بوابة أخبار اليوم» أحدث أسعار الجملة للحديد، المتداولة في السوق المصرية، خلال السطور التالية:-



سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.

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يذكر أن أسعار الحديد المحلية، شهدت حالة من الاستقرار في الأسواق منذ مطلع عام 2020، وارتفعت خلال شهر نوفمبر وديسمبر، وكانت مصلحة الجمارك المصرية طبقت القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هي.وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت أبريل الماضي تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليًا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% على الحديد تام الصنع، و16% على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلًا من 11 إبريل 2020.