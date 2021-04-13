"المالية": صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل يوم 26 وراتب مايو يوم 23

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صورة الخبر: "المالية": صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل يوم 26 وراتب مايو يوم 23
"المالية": صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل يوم 26 وراتب مايو يوم 23

أصدرت وزارة المالية كتاب دورى رقم 74 لسنة 2021 حول صرف المرتبات للموظفين خلال شهرى أبريل ومايو 2021، على أن يجرى صرف الرواتب على مجموعات تجنبًا للزحام، حيث سيتم صرف الرواتب للمجموعة الأولى خلال شهر أبريل بداية من يوم 26 أبريل والمجموعة الثانية يوم 27 أبريل، والمجموعة الثالثة الأربعاء 28 أبريل وجميع الوزارات الخميس 29 أبريل.



وبشأن مواعيد صرف المرتبات لشهر مايو 2021 ستبدأ عمليات الصرف الرواتب للموظفين على مجموعات تبدأ الأحد 23 مايو 2021 إلى يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 ويكون الصرف لجميع الوزارات يومى 26 و27 مايو 2021.



صورة الخبر: "المالية": صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل يوم 26 وراتب مايو يوم 23

صورة الخبر: "المالية": صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل يوم 26 وراتب مايو يوم 23

المصدر: اليوم السابع

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