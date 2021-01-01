

هوندا سيفيك 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها هوندا سيفيك 2022 الجديدة كلياً تكشف نفسها

المربع نت – كشفت هوندا عن صورة واحدة لخارجية سيفيك 2022 الجيل الجديد قبل التدشين الرسمي يوم 28 أبريل في معرض شانغهاي للسيارات.



هذه تحديداً نسخة “تورينج” الأعلى في المجال، ونرى أن التصميم الخارجي مماثل للنسخة الاختبارية التي دشنتها هوندا في نوفمبر الماضي، مع إضافة مصابيح ضباب وزخرفات سوداء داكنة على الشبك.



وتأتي نسخة سيفيك تورينج الجديدة بسقف شمسي ومستشعرات أمامية للركن، مع لمسات كروم محيطة بالنوافذ ولم تكشف هوندا عن الداخلية أو المواصفات التقنية للوقت الحالي.

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وستصل هوندا سيفيك 2022 الجديدة للأسواق العالمية في الصيف القادم مع إنتاج السيارة في مصنع إنديانا الأمريكي لهوندا لأول مرة بعد إغلاق مصنع Swindon البريطاني.