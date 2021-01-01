هي سيارة مولودة من رحم السباقات، وكل كيلومتر تقطعه وأنت تقودها يعد تجربة مميزة، ليس فقط على مضمار السباق ولكن أيضًا على الطرق العادية. إنها جون كوبر وركس الجديدة، التي تقدمها ميني مع لمسات تصميم جديدة ومعدات قياسية أكثر.
التصميم
تتمتع السيارة بالملامح المميزة لسيارات العلامة ميني، من بينها المصابيح الأمامية الدائرية LED، والشبكة الأمامية السداسية التي يقطعها أفقيًا قضيب أحمر يتناغم مع اللمسات الحمراء الموزعة على أغطية المرايا الجانبية والسقف وغطاء المحرك. وتضمن فتحات هواء التبريد الموسعة التحكم الأمثل في درجة الحرارة لأنظمة القيادة والفرامل، كما تمت إعادة تصميم الحواف الجانبية الخاصة بالطراز على الألواح الجانبية الأمامية، كما يستقر أسفل المؤخرة دفيوزر لتحسين تدفق الهواء في المنطقة الخلفية من أسفل الهيكل، ما يمنح المؤخرة ثباتًا على الطريق عند الانطلاق بسرعة عالية. وتنطلق السيارة على عجلات قياسية مقاس 17 بوصة، وتتوافر عجلات معدنية اختيارية مقاس 18 بوصة.
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التعليقات على ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة
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