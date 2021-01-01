

ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة ميني تكشف عن جون كوبر وركس موديل 2022 الجديدة

هي سيارة مولودة من رحم السباقات، وكل كيلومتر تقطعه وأنت تقودها يعد تجربة مميزة، ليس فقط على مضمار السباق ولكن أيضًا على الطرق العادية. إنها جون كوبر وركس الجديدة، التي تقدمها ميني مع لمسات تصميم جديدة ومعدات قياسية أكثر.



التصميم



تتمتع السيارة بالملامح المميزة لسيارات العلامة ميني، من بينها المصابيح الأمامية الدائرية LED، والشبكة الأمامية السداسية التي يقطعها أفقيًا قضيب أحمر يتناغم مع اللمسات الحمراء الموزعة على أغطية المرايا الجانبية والسقف وغطاء المحرك. وتضمن فتحات هواء التبريد الموسعة التحكم الأمثل في درجة الحرارة لأنظمة القيادة والفرامل، كما تمت إعادة تصميم الحواف الجانبية الخاصة بالطراز على الألواح الجانبية الأمامية، كما يستقر أسفل المؤخرة دفيوزر لتحسين تدفق الهواء في المنطقة الخلفية من أسفل الهيكل، ما يمنح المؤخرة ثباتًا على الطريق عند الانطلاق بسرعة عالية. وتنطلق السيارة على عجلات قياسية مقاس 17 بوصة، وتتوافر عجلات معدنية اختيارية مقاس 18 بوصة.

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التصميم الداخليتستقبلك في المقصورة مقاعد رياضية مريحة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8.8 بوصة تتصل بنظام تشغيل جديد يتيح إمكانية اختيار وظائف السيارة والتحكم فيها وبرنامج الصوت والملاحة والتواصل والتطبيقات أكثر سهولة.وتمكن تلبية الرغبات الفردية في مجالات الراحة والاتصال ومساعدة السائق بطريقة مستهدفة بشكل خاص مع حزم المعدات التي تم تجميعها حديثًا. وتشمل هذه الخيارات الجديدة تدفئة عجلة القيادة، والتحذير من مغادرة المسار المتضمن في مساعد القيادة ووظيفة Stop & Go للتحكم النشط في السرعة. تمت إضافة نظام التحكم في مسافة الركن (PDC) المزود بأجهزة استشعار في الجزء الخلفي من السيارة إلى المعدات القياسية للسيارة.الأداءتستمد جون كوبر وركس الجديدة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بتقنية MINI TwinPower Turbo التي تم تطويرها بخبرة السباقات، والذي ينتج قوة 231 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 320 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي قياسي من ست سرعات، مع توافر خيار ناقل حركة ستريبتونيك سبورت من ثماني سرعات. وتتسارع السيارة من الصفر إلى سرعة 100 كم/ س في 6.3 ثانية.