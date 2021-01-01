

تويوتا: 90% من سيارتنا ستكون كهربائية وهجينة في 2025 تويوتا: 90% من سيارتنا ستكون كهربائية وهجينة في 2025

قال ماثيو هاريسون، نائب الرئيس التنفيذي، لـ تويوتا أوروبا “الطموح الذي وضعناه حتى عام 2025 هو تحقيق نمو في المبيعات يزيد عن 400,000 في أوروبا، لذلك لا تساهم السيارات الكهربائية بشكل كبير في هذا النمو.







20 % من سيارات تويوتا ستصبح عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول 2025



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في عام 2025، سيكون حوالي 70٪ من حجمنا هجينًا، مع 20٪ مركبات تعمل بالكهرباء وعديمة الانبعاثات. لكن مركبات e-TNGA مهمة جدًا بالتأكيد لمستقبلنا ومن 2025 إلى 2030 سنصنع المزيد من المساهمة في الحجم “.وأضاف “تعمل السيارات الكهربائية الستة التي يعمل عليها مصنع ZEV على منصة محسّنة ومخصصة وستكون، على سبيل المثال، أسماء جديدة. مع نمو مزيج الكهرباء بالكامل، ستكون هناك حاجة لإعادة التفكير في أسماء النماذج المحلية وفهم كيفية تقديم عروض يمكن الوصول إليها “.السيارات الكهربائية كليًا باهظة الثمن وتحتاج إلى تقنية محسنةوأوضح”لدينا رأي راسخ بأن مهمتنا هي جلب كل هذه التقنيات إلى السوق وسيقرر العميل في كل منطقة ما هي التكنولوجيا المناسبة لهم.كما هو الحال اليوم، فإن الكهرباء الكاملة باهظة الثمن، لذا فهي بحاجة إلى الحجم والتقنية بحاجة إلى التحسين. السؤال هو ما مدى سرعة حدوث هذا التحول. في أوروبا والصين نشهد تسارعًا سريعًا للغاية. لا يزال من المتوقع أن تنمو هايبرد بنسبة 600٪ عالميًا، وهذه فرصة أكبر للشركة على المدى الأقصر “.يشار إلى أن هناك تحول كبير نحو صناعة السيارات الكهربائية، من الدول وشركات السيارات وبناء محطات الشحن، بما فيها محطات الشحن السريع، ليتأسس بذلك بنية تحتية، تستطيع أن تلبي حاجة العملاء مستخدمي السيارات الكهربائية، وذلك بعد عدد من الخظات الكثيرة التي اتخذت بشأن حظر مبيعات سيارات البنزين مستقبلًا.وينتظر عشاق تويوتا، إعلان الأخيرة عن أحدث سيارتها الكهربائية رباعية الدفع، وذلك يوم 19 أبريل الجارِ.