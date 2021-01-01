

قبل أيام من الإطلاق الرسمي.. كيا تكشف عن صور سيراتو فيس ليفت الجديدة قبل أيام من الإطلاق الرسمي.. كيا تكشف عن صور سيراتو فيس ليفت الجديدة

تتمتع السيارة كيا سيراتو بشعبية كبيرة في جميع الأسواق التي تُطرح فيها حول العالم. ورغم أن الاتجاه المتزايد نحو سيارات فئة SUV قد جذب الأضواء بعيدًا عن سيارات السيدان، فإن سيراتو ظلت محتفظة بنجاحها وشعبيتها.



وكانت لقطات تجسسية للسيارة قد أوضحت أنها ستحصل في طرازها الجديد على فيس ليفت، لكن الصور كذلك لم تكشف الكثير، ومؤخرًا قامت كيا بنشر ثلاث صور لسيراتو قبل موعد الكشف الرسمي عنها يوم 20 من شهر إبريل الجاري.



يبدو التغيير الأكثر وضوحًا في سيراتو الجديدة هو في المقدمة، حيث تأتي بمصابيح أمامية معاد تصميمها مع أضواء نهارية LED جديدة تتكون من ثلاثة خطوط في الجزء العلوي والسفلي، كما نلاحظ أيضًا شعار الشركة الجديد المعاد تصميمه والشبكة الأوسع قليلاً.

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قام مصممو كيا كذلك بتعديل المصد الأمامي من خلال منحه فتحات تهوية جديدة مع محيط أسود لامع، بينما تشتمل الشبكة السفلية على ما يبدو أنه شرائح من مصابيح LED النهارية. ويحتوي الجزء الخلفي من السيارة على رسومات المصابيح الخلفية المحدثة.في الداخل تبدو شاشة المعلومات والترفيه أكبر، بينما ظلت عجلة القيادة بنفس تصميمها دون تحديث، لكنها تحمل شعار كيا الجديد الذي ستحمله طرازات كيا الجديدة تدريجيًا.لا تتوافر تفاصيل أخرى عن عملية الفيس ليفت التي ستحصل عليها كيا سيراتو الجديدة، لكن موعد الكشف الرسمي عنها قد اقترب، وإن هي إلا أيام قليلة حتى تنكشف جميع التفاصيل.