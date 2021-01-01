تتمتع السيارة كيا سيراتو بشعبية كبيرة في جميع الأسواق التي تُطرح فيها حول العالم. ورغم أن الاتجاه المتزايد نحو سيارات فئة SUV قد جذب الأضواء بعيدًا عن سيارات السيدان، فإن سيراتو ظلت محتفظة بنجاحها وشعبيتها.
وكانت لقطات تجسسية للسيارة قد أوضحت أنها ستحصل في طرازها الجديد على فيس ليفت، لكن الصور كذلك لم تكشف الكثير، ومؤخرًا قامت كيا بنشر ثلاث صور لسيراتو قبل موعد الكشف الرسمي عنها يوم 20 من شهر إبريل الجاري.
يبدو التغيير الأكثر وضوحًا في سيراتو الجديدة هو في المقدمة، حيث تأتي بمصابيح أمامية معاد تصميمها مع أضواء نهارية LED جديدة تتكون من ثلاثة خطوط في الجزء العلوي والسفلي، كما نلاحظ أيضًا شعار الشركة الجديد المعاد تصميمه والشبكة الأوسع قليلاً.
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التعليقات على قبل أيام من الإطلاق الرسمي.. كيا تكشف عن صور سيراتو فيس ليفت الجديدة
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