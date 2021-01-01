كشفت دراسة جديدة، سرا جديدا وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.
وبينت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن دورية "نيتشور ميتابوليزم"، أن "الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام ينتهي بهم الأمر بالشعور بالجوع، وبالتالي يأكلون مئات السعرات الحرارية أكثر من غيرهم".
وجمع باحثون من كينغز كوليدج لندن، بيانات عن مستويات السكر في الدم وغيرها من المؤشرات الصحية من 1070 شخصا يتناولون وجبة إفطار عادية ووجبات أخرى.
وتوصل الباحثون، إلى أن الانخفاض في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام هو سبب معاناة بعض الأشخاص لمشكلات في وزن الجسم، حتى في ظل اتباع الأنظمة الغذائية التي تتحكم في السعرات الحرارية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة: سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق