وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات من شأنها التسوق بأمان في شهر رمضان، والوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وذلك في أحد منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ونصحت وزارة الصحة بما يلي:
- التزم بارتداء الكمامة أثناء التسوق.
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التعليقات على الصحة توضح إرشادات «التسوق الآمن» للوقاية من فيروس كورونا
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