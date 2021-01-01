

الصحة توضح إرشادات «التسوق الآمن» للوقاية من ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ الصحة توضح إرشادات «التسوق الآمن» للوقاية من ⁧‫فيروس كورونا‬⁩

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات من شأنها التسوق بأمان في شهر رمضان، والوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وذلك في أحد منشورات الوزارة المتداولة عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.



ونصحت وزارة الصحة بما يلي:



- التزم بارتداء الكمامة أثناء التسوق.

- احذر لمس وجهك أثناء التسوق.- لا تلمس المنتجات التي لن تشتريها.- ادفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي.- قم بغسل وتعقيم المشتريات جيدًا.- حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.- احرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.- عقم يديك قبل الدخول وبعد الخروج من السوبر ماركت.«الصحة» تحدد 5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة آمنة



