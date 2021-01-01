تقارير: صلاح قلق بشأن مستقبله مع ليفربول



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، يشعر بالقلق بشأن مستقبله مع "الريدز".



وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن صلاح لا يريد الرحيل عن ملعب "آنفيلد"، لكنه قلق من موقف النادي عندما يتعلق الأمر بتمديد عقده الحالي.



ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في عام 2023 إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تفاتح اللاعب على التجديد حتى الآن.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن صلاح ليس مصممًا على الرحيل عن ليفربول والانتقال لأي نادٍ آخر، وعلى الرغم من ذلك يشعر بالقلق حول إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل على المستوى الهجومي.وشهدت الفترة الماضية ارتباط محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول والانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لتعويض رحيل نجم الفريق كيليان مبابي والذي لم يجدد عقده حتى الآن رفقة النادي الباريسي.وانتقل صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 لينجح رفقة الليفر بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.صلاح أيضًا استطاع أن يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين كما ينافس على نفس الجائزة في الموسم الحالي حيث يتصدر الترتيب بـ 19 هدفًا متساويًا مع هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.جدير بالذكر أن صلاح شارك في لقاء ريال مدريد والذي أقيم مساء أمس الأربعاء في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث انتهت المباراة بتعادل سلبي بعد خسارة الليفر لقاء الذهاب بنتيجة (3-1) ليودع بطل إنجلترا المنافسات.